Les gros titres...

Une autre bombe est confirmée pour être du prochain grand rendez-vous que Microsoft nous convie l'automne prochaine avec la sortie de la console Xbox Series X. Lors du récent Xbox Insider a été confirmé que Yakuza: Like a Dragon sera disponible au lancement de la nouvelle console en plus de la Xbox One et Windows 10. À noter que le jeu utilisera la fameuse fonction Smart Delivery qui permet la lecture du jeu sur la Xbox One d'abord et ensuite de migrer à la Xbox Series X gratuitement en poursuivant votre progression.

Yakuza: Like a Dragon, c’est l’histoire d’un outsider qui se bat pour ses convictions, même lorsqu’une issue tragique semble inévitable. Vous êtes Ichiban Kasuga, un sbire de bas-étage au sein d’une famille de yakuzas ne jouissant pas d’une réputation exceptionnelle. Vous êtes trahis, seul et laissé pour mort par l’homme en qui vous aviez le plus confiance. L’action se déroule de nos jours, dans les entrailles de Yokohama. Vous devrez vous battre pour gravir les échelons grâce à un nouveau système de combat dynamique dans le pur style JRPG en créant une équipe de parias, rejetés par la société, et disposant chacun de leurs histoires et de leurs motivations propres. Spécialisez-vous dans les différentes « classes » que propose le jeu, même s’il ne sera pas question ici de guerrier ou de mage, mais plutôt de garde du corps, de musicien, ou même de chef cuisinier ! Chacune de ces classes dispose de ses forces et de ses capacités spéciales et vous devrez les mettre à profit pour faire face aux nombreux affrontements qui vous attendent.