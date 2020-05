Les gros titres...

Blooper Team, ceux qui vous ont offert les jeux Blair Witch, Observer et Layers of Fear vous présente aujourd'hui leur nouveau jeu d'horreur qui s'intitule The Medium. Ce titre est leur plus ambitieux projet à ce jour et il est prévu pour la période des fêtes 2020. Il sera bien sûr disponible sir la Xbox Series X et PC. Vous allez y incarner Marianne, un médium qui est hanté par d'étranges visions qui se déroulent dans deux mondes différents Le monde des esprits et le véritable monde.

“Every one of our games has a central theme that drives its creative and technological design. In The Medium, we focus on perspective and perception. When you change your point of view, you discover that things are more complicated and nuanced than you initially thought" - said Piotr Babieno, CEO at Bloober Team. "The Medium is our most ambitious game ever and we can't wait to show you how we're translating this vision into a psychological horror.”

Comme vous pouvez le constater par les propos de Piolr Babieno, le président de Blooper Team, ce jeu mettra l'emphase sur les perspectives et la perception. Certes,voici un jeu intéressant qui devrait être disponible cet hiver.