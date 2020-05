DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

La présentation 20/20 de Microsoft a été l'occasion pour le studio indépendant Ebb Software de montrer leur projet qui sera disponible exclusivement sur la Xbox Series X au lancement. Voici donc le jeu Scorn, un jeu d'horreur avec un style visuel lugubre et pas vraiment appétissant. L'atmosphère semble tout aussi inquiétante et étrange,ce qui risque de s'avérer un bel atout pour le jeu Scorn. Comme vous allez le découvrir dans cette vidéo, on ne sait pas trop ce qu'on devra faire dans ce jeu et quel sens prendra l'histoire. Cependant, ce qui nous est présenté est très intrigant et nous avons bien hâte d'en découvrir davantage. Ce qu'on sait jusqu'à maintenant du jeu c'est qu'on sera plongé dans un monde lugubre dans lequel nos sens et notre instinct devront nous guider dans ce cauchemar non linéaire. Chaque endroit que nous allons explorer proposera son puzzle afin de nous tester. Bien sûr, dans chaque endroit nous allons découvrir de nouvelles armes et items afin de progresser dans la réalité de Scorn. Bref, voici sans plus attendre la bande-annonce de ce titre qui est prévu pour la période de lancement de la Xbox Series X.