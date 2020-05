DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

A été dévoilé hier à l'occasion de la vidéo événementielle Inside Xbox le jeu The Ascent, un RPG d'action solo et coopératif se déroulant dans un monde cyberpunk à sortir en 2020 sur Xbox One et Xbox Series X, la prochaine console de Microsoft.

Bienvenue à The Ascent Group, une métropole autonome qui s’étend jusqu’au ciel et peuplée de créatures étranges et merveilleuses venues des confins de la galaxie. Quand la survie de votre quartier est en jeu, c’est à vous d’arrêter les corporations rivales et les organisations criminelles qui souhaitent en prendre le contrôle, et ce, par tous les moyens nécessaires.

The Ascent est un jeu de rôle (RPG) orienté action qui saura séduire tous les amoureux de science-fiction et d’univers cyberpunk. Les joueuses et les joueurs pourront y explorer différents quartiers, allant des bas-fonds de la ville aux sphères les plus luxueuses, devront récupérer leur équipement sur le corps de leurs ennemis et améliorer leurs capacités grâce à des augmentations cybernétiques. L’aventure pourra être jouée en solo ou jusqu’à 4, que ce soit en multijoueur local ou en ligne.

Bande-annonce:

Images: