Les gros titres...

Bonne nouvelle pour les amateurs de planche à roulettes puisqu’Activision a annoncé la venue du jeu Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2. Certes, il faudra patienter jusqu’au mois de septembre avant de pouvoir s’amuser sur les divers rampes et rails proposés dans le titre. En fait, Activision a profité du #SummerGameFest pour dévoiler le retour de ce jeu légendaire. Le studio a donc laissé entendre que c’est le 4 septembre prochain sur Xbox One, PS4 et PC via l’Epic Store que ce ‘’remastered’’ sera disponible. Les joueurs qui vont pré-commander le titre en version digitale vont avoir un accès anticipé du niveau The Warehouse. Ils pourront donc s’amuser à faire quelques tricks afin d’impressionner leurs camarades. Les modes ‘’Create-A-Skater’’ et ‘’Create-A-Park’’ sont de retour, vous pourrez donc laisser mettre votre esprit créatif à l’œuvre, vous pourrez même partager vos créations en ligne. Bien sûr, vous pourrez aussi choisir de personnifier l’une des légendes du skateboarding parmi la liste de skater ont retrouve : Tony Hawk, Bucky Lasek, Steve Caballero, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Rune Glifberg, Kareem Campbell, Jamie Thomas ainsi que Bob Burnquist.

“Getting the chance to bring back the original two games which had such a meaningful impact not only on gaming, but on an entire sports genre, has been an epic experience for our team, many of whom worked on the original series,” said Jen Oneal, Studio Head at Vicarious Visions. “We’re taking what you knew and loved from the original games and mixing that with enhanced creative tools which will allow gamers to invent brand new ways to play the game they love. We’re confident it will be the ultimate Tony Hawk’s Pro Skater experience fans have been asking for.”

Si vous avez envie d’avoir un avant-goût de Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2, vous pouvez vous rendre sur la page YouTube de @JablinskiGames. Vivement le 4 septembre pour pouvoir rejouer à ce classique.