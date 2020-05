DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

C’est dans une dizaine de jours que vous pourrez vous amuser à croquer les touristes et à dévorer quiconque se dressera sur votre chemin. Certes, le jeu Maneater est très intrigant et semble très amusant. Dans ce titre, vous allez incarner un grand requin blanc (oui oui, vous serez Jaws) et vous devrez faire des tonnes de ravages dans les différents environnements qui vous seront proposés. Toutefois, vous devrez être prudent, car vous aurez également des tas d’ennemis qui voudront votre peau. Question de vous donner un petit avant-goût, voici quelques-uns des ennemis nommés Bounty Hunters qui tenteront de vous éliminer. En bonis, on joint une vidéo de l’environnement Caviar Key. C’est le 22 mai que vous pourrez vous amuser avec Maneater sur PS4 et Xbox One, la version Switch est attendue plus tard.