Les gros titres...

Ghost of Tsushima devrait marquer l'esprit des joueurs avec son univers à monde ouvert prenant place au Japon féodal. Le nouveau jeu vidéo de Sucker Punch (Sly Racoon et Infamous) semble être splendide et immense! À première vue, je dirais qu'il s'agit d'un agréable mélange entre The Legend of Zelda, Assassin's Creed, et Tenchu. Cette nouvelle présentation nous permet d'en apprendre plus sur le monde et les différentes approches de combats disponibles. Autre aspect qui m'accroche; le mode noir et blanc me semble être très sympathique et donne au jeu des allures de films de samouraïs de Kurosawa. Pour rappel, Ghost of Tsushima est une exclusivité PlayStation 4 et sera disponible dès le 17 juillet prochain!