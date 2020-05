Les gros titres...

Le 17 juillet prochain, les amateurs du célèbre plombier vont pouvoir vivre une nouvelle aventure sur la Nintendo Switch. Nintendo a dévoilé aujourd'hui le jeu Paper Mario : The Origami King. Dans cette nouvelle aventure, Mario devra sauver ses amis des mains du méchant Roi Olly. Voici un résumé de l'histoire gracieuseté de Nintendo :

''Mario fait face à l'un de ses défis les plus passionnants à ce jour dans Paper Mario: The Origami King, tandis que le dangereux Roi Olly planifie de replier le monde entier. Alors que la situation ne pouvait empirer, il scelle le château de la princesse Peach avec de gigantesques serpentins colorés et le transporte vers une montagne lointaine. Il a même transformé les sbires de Bowser en origuerriers et les a enrôlés dans sa cause perfide.''

« Paper Mario: The Origami King offre une grande nouvelle aventure sur Nintendo Switch qui devrait emballer les joueurs, » a déclaré Dominic Gross, le Directeur général de Nintendo du Canada. « Ce jeu marque le début de la série Paper Mario sur Nintendo Switch, élargissant le vaste éventail de jeux avec un autre titre exceptionnel d'une franchise bien-aimée. »

Certes, Mario pourra compter sur de nouvelles aptitudes telles que le Bras multi-pliés qui vous permettra d'interagir avec le paysage en tirant et en étirant ce dernier. Vous pourrez aussi décoller le paysage afin de découvrir de nouveaux endroits. Ce bras vous aidera aussi à résoudre des mystères et ainsi découvrir de belles surprises. Dans votre aventure vous allez rencontrer d'anciens camarades et de nouveaux tels que la sœur du vilain roi Olly, Olivia.

''Paper Mario: The Origami King introduit également un nouveau système de combat basé sur les anneaux, vous permettant de démontrer vos compétences en casse-tête afin d'aligner des ennemis éparpillés et de maximiser l'efficacité de vos attaques. Bien que les ennemis puissent être fabriqués avec du papier, ces combats dynamiques au tour par tour sont loin d'être immobiles. Il faudra garder un esprit vif afin de vaincre rapidement ces ennemis rusés.''

Bref, voici un jeu tout en couleur qui attend les amateurs de la franchise le 17 juillet prochain.