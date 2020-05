Les gros titres...

Le 26 mai prochain les joueurs de Mortal Kombat 11 vont avoir une belle surprise. En fait, NetherRealm Studio et Warner Bros. ont décidés d'offrir gratuitement les Friendship. Ainsi, au lieu de décapiter votre adversaire vous pourrez vous bidonner avec lui. Si vous ne possédez pas encore Mortal Kombat 11, vous pourrez vous procurer The Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection, un titre qui sera vendu le 26 mai et qui comprends MK11 et l'ajout Aftermath.

L'expansion Aftermath vous donne accès à une nouvelle histoire en plus de nouveaux skins pour certains combattants et aussi l'ajout des personnages Sheeva, Fujin et Robocop. Voici sans plus attendre la bande-annonce des Friendship.