Les gros titres...

PlayStation Plus, le service d'abonnement payant de la console PlayStation 4, qui permet de jouer en ligne, profiter de rabais et de télécharger une liste de jeux gratuits atteint maintenant 41,5 millions d'abonnés. Naturellement on peut s'en douter, le service PS Plus a connu une forte hausse de 2,7 millions d'abonnés pour les trois premiers mois de l'année 2020 marqués par une pause mondiale. Même le service de jeu en streaming PlayStation Now a connu un certain regain en doublant ses chiffres, qui atteignent désormais 2,2 millions d'abonnés en 6 ans, ce qui demeure quand même très modeste.