Les gros titres...

Nintendo et LEGO dévoilent quatre nouveaux ensembles pour le jeu LEGO Super Mario qui sera lance le 1 août. Ainsi, vous pourrez vous procurer quatre habits pour Mario, vous pourrez choisir entre Mario de Feu, Mario Hélice, Mario Chat et Mario Ouvrier. Comme vous vous en doutez, chaque ensemble possède ses propres avantages et façons de jouer. Mario Feu pourra lancer des flammes pour éliminer ses ennemis. Mario Hélice vous offrira la possibilité de récolter des pièces dans les aires. Mario Chat vous permettra de faire des bruits de chats en plus de marcher sur les murs. Finalement, Mario Ouvrier pourra écraser des objets et des ennemis dans le but de récupérer des pièces. Le petit écran D.E.L. va réagir selon les actions posées. Voici une proposition intéressante, qui malheureusement va coûter cher aux parents et amateurs de LEGO Super Mario. Voici une bande-annonce qui vous donnera un aperçu de ces habits. Toutes les ‘’power-Pack’’ seront disponibles le 1er août. Les joueurs qui vont pré-commander LEGO Super Mario vont obtenir gratuitement l’expansion ‘’Montly Mole’’ et ‘’super Mushroom’’.