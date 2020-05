DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

Dans mon passé de gamer, j'ai de bons souvenirs comme plusieurs d'entre vous, avec le premier jeu de tir Serious Sam qui était divertissant, amusant et très long à terminer. L'annonce en mars dernier du retour de Serious Sam en 2020 fut sans aucun doute une excellente nouvelle pour plusieurs amateurs.

C'est le développeur originale, Croteam qui revient avec une préquelle à Serious Sam qui nous sortira le 20 août prochain. On nous promet un jeu avec un gameplay proche de la formule originale mais remaniée pour nous obliger à utiliser plusieurs armes pour se sortir de situations impossibles.

Voici la nouvelle bande-annonce de Serious Sam 4: