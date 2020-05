DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

Eh bien, bonne nouvelle pour les amateurs du genre puisque le jeu Civilization 6 est maintenant offert gratuitement sur l’Epic Games Store. Vous avez jusqu’au 28 mai afin de récupérer ce jeu de stratégie tour par tour de type 4X pour la modique somme de 0 $. Dans ce titre de Firaxis Games, vous devez construire un empire et tenter de la faire progresser au fil du temps. Bien que ce dernier soit disponible depuis 2016, il n’en reste pas moins qu’il saura plaire aux amateurs et aux nouveaux venus. De plus, au prix qu’il vous coûtera ça vaut la peine d’y jeter un œil. Si vous en voulez plus, les expansions Rise ans Fall, Gathering Storm et The New Frontier Pass sont disponible.

Il faut souhaiter que Civilization VI n’ait pas le même impact que le dernier jeu offert gratuitement sur l’Epic Games Store, GTA V, car ce dernier avait fait planter le site et les utilisateurs ne pouvaient même pas se connecter au serveur. De plus, avec la venue de ces nouveaux joueurs les serveurs GTA Online avaient eu quelques difficultés à gérer les nouveaux joueurs.