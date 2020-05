Les gros titres...

Date de sortie : 14 mai 2020

Série : TT Isle of Man

Développeur : Kylotonn

Genre : Course

Éditeur : Bigben Interactive

Plateformes : PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows

Testé sur Switch



TT ISLE OF MAN: RIDE ON THE EDGE 2

Je ne m’en ai jamais caché, quand vient le temps de faire le test d’un jeu de course sous toutes les formes et peu importe la plateforme, je lève la main. Toutefois, mon expérience avec TT ISLE OF MAN: RIDE ON THE EDGE en 2018 sur Switch fut un peu difficile. C’est un jeu avec lequel j’avais eu pas mal de difficultés à bien le maîtriser pour y avoir du plaisir. Néanmoins, je me suis quand même porté volontaire une fois de plus pour pour la suite TT ISLE OF MAN: RIDE ON THE EDGE 2 également sur Switch. Voyons si j’ai eu plus de succès.



Encore cette fois on nous propose de retourner sur l'île de Mann, un endroit mythique connu pour sa piste incroyablement longue de 60 km. Unique au monde, cette course de moto est tout simplement impossible à mémoriser pour un pilote. À ce titre, elle revendique plus de 150 morts depuis sa fondation il y a 100 ans. Le circuit comporte des portions en montagne, sur le bord de mer, urbaine et avec plusieurs virages serrés ainsi que de que longues lignes droites qui permettent de pousser la moto à sa limite, soit près de 300 Km/h. On s’en doute les gens de Kylotonn ont modélisé la piste fidèlement pour reproduire l’expérience TT ISLE OF MAN. Ont été ajouté une série de 17 autres circuits ailleurs au Royaume-Uni ainsi qu’en Irlande pour ajouter à la durée de vie du jeu. Le jeu implique 27 pilotes et 13 motos officielles de la série Tourist Trophy.

Dans les changements apportés, TT Isle of Man - Ride on the Edge 2 est plus réaliste que le précédent avec une nouvelle physique de moto et avec plus de modifications. D’ailleurs, il faut cette fois s’habituer à faire les modifications à notre monture régulièrement sinon, il nous sera impossible de suivre la cadence des autres pilotes. Également, les menus sont différents, proposant une navigation un peu plus épurée. Personnellement j’en aurais voulu plus encore. Dans les modes de jeux proposés, on compte sur une longue carrière sous la forme d’un calendrier de course à réaliser. On peut jouer en ligne contre de vrais pilotes humains, mais attention, ils sont incroyablement bons. Pratiquez-vous avant. Un mode course rapide et balade libre sont également proposés tous deux parfaits pour se pratiquer avant de se battre pour vrai. Je dois vous dire que j’ai bien aimé me balader sur l’Île de Mann pour juste voir le paysage et apprendre à dompter ma Honda un peu trop nerveuse à mon goût.

Dans l’ensemble, je trouve que TT ISLE OF MAN: RIDE ON THE EDGE 2 est un jeu réussi qui rend hommage à cette discipline de course mais étant toutefois trop difficile. Il s’adresse à un public très ciblé capable d’apprécier les courses de motos. Clairement, si ce ne n’est pas votre cas, ne touchez pas à ce jeu. Même pour un vieux racer de 49 ans comme moi, il est si difficile que je ne suis pas en mesure d’être compétitif donc de l’apprécier et comprenez-moi, j’essaie pour vrai. J’ai eu de grosses séances de frustration qui m’on fait admettre que je fais parti du problème. Même sur des changements ont été faits pour le rendre plus facile que le précédent avec un mode facile qui pardonne plus, je me retrouvais constamment dans le fossé.

Visuellement, le jeu est très bien sur la Switch. On s’en doute il est nettement plus amusant à jouer sur une télé gros format et avec une vraie manette de jeu. En mode nomade, les motos sont un peu petites et la position des Joystick ne sont pas idéals, mais c’est très jouable. Je souligne par contre que si la piste a été reproduite fidèlement les spectateurs le long de la piste en revanches sont ordinaires. Si on frappe un mur, ils ne vont pas tout simplement pas réagir.

Au finale, je retiens que pour les 75$ demandés, il faut y penser à deux fois avant de s’y plonger. Certes, le jeu est beau et long à terminer en comptant sur une belle et longue carrière solo, mais si on le laisse de côté après quelques minutes, ce n’est pas un bon achat. Je comprends ce que Kylotonn a voulu faire avec TT Isle of Man - Ride on the Edge 2 et dans un sens ils ont réussi mais le jeu ne possède malheureusement pas une bonne balance entre amusant et réaliste. Pour toutes ces raisons, je lui décerne le pointage de 6 sur 10.

Le circuit fidèlement reproduit

Une longue carrière solo

27 coureurs et 13 motos officielles TT

Visuellement beau

Une physique intéressante