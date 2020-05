Les gros titres...

The Last of Us Part 2 ne verra pas le jour dans les pays du Moyen-Orient. Le nouveau jeu vidéo de Naughty Dog s'y voit banni à cause des thématiques d'amour qu'il aborde. Vous devez sans doute savoir que le personnage principal de Last of Us (Ellie) est gay et qu'une bonne partie des pays du Moyen-Orient tolèrent vraiment mal tout ce qui touche aux thématiques LGBT... Donc voilà, pas de Last of Us 2 pour les joueurs du Moyen-Orient. De notre côté, The Last of Us Part 2 sera disponible le 19 juin 2020!