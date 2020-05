Les jeux gratuits qui seront offerts en juin 2020 dans le cadre du programme Games With Gold des consoles Xbox de Microsoft sont maintenant connus. S'ajouteront ainsi Shantae and the Pirate's Curse et Coffee Talk. Pour les propriétaires de Xbox 360 (et grâce à la rétrocompatibilité de la Xbox One) la version de la Xbox originale de Destroy All Humans! et l'édition Xbox 360 de SINE MORA seront également ajoutés en juin.