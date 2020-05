Les gros titres...

Un jeu d’aventure tactique au tour par tour impliquant des puzzles, ça vous dit? Eh bien, le studio Cat Nigiri et l’éditeur Phoenixx vous présentent le jeu Keen- One Girl Army. Ce dernier sera disponible le 25 juin sur Steam et Mac. Dans Keen- One Girl Army vous allez faire face à des zombies, des robots, des ninjas et le tout sur vos patins à roue aligné en brandissant votre épée. C’est au travers de différents niveaux que vous allez pouvoir tenter de sauver votre village. Voici donc un titre intriguant qui plaira aux amateurs du genre. En terminant, pourquoi ne pas jeter un œil à cette bande-annonce qui vous permettra de découvrir davantage ce jeu.