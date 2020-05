Les gros titres...

One More Dream Studios et Team 17 vous présent le jeu de puzzle et de plateforme Ageless. Dans ce titre, vous devrez manipuler le temps afin de résoudre les puzzles qui se dresseront sur votre chemin. Pour l’instant on ne connait que très peu de détails outre le fait que la manipulation du temps vous permettra de modifier l’âge des animaux, des plantes et du monde qui vous entoure. Ageless est attendu bientôt sur Steam et Nintendo Switch. Voici la bande-annonce dévoilée par Team 17 et One More Dream Studios aujourd’hui :

• Multi-stage ageing for plants and animals: Age flora and fauna through various stages of their life cycle to solve the puzzles standing in your way.

• Timeless platforming: Ageless uses the environment to produce intricate platforming challenges. While 'ageless' players can use living creatures to dash through the air, consuming the life force and de-ageing the plant or animal in the process.

• Unique worlds: Each area has its own plants and animals to utilise, realised in a hand-drawn pixel art.

• Mysterious collectables. Becoming 'ageless' allows players to see and collect optional hidden items that will only be accessible via intricate platforming challenges hidden throughout the levels.