L'éditeur BANDAI NAMCO rendait disponible hier, la première bande-annonce en séquences de jeu de Fast & Furious Crossroads qui nous permet de constater que le mode histoire comprend les voix des acteurs Vin Diesel, Michelle Rodriguez et Tyrese Gibson qui reprennent leurs rôles de Dom, Letty et Roman. Fast & Furious Crossroads sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC via STEAM le 7 août 2020. Voici la bande-annonce: