DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

Nom: The Wonderful 101: Remastered

Type: Action/Beat Them All

Éditeur: PlatinumGames

Développeur : PlatinumGames

Plateforme: Nintendo Switch, PS4, et PC (version testée)

Prix: 49.99 CAD en version physique

Passé légèrement inaperçu lors de sa sortie sur Nintendo WiiU, The Wonderful 101 a droit à une nouvelle vie sur PS4, Nintendo Switch, et PC. PlatinumGames boude la Xbox One avec cette sortie, mais le publique visé est en grande partie les amoureux de la culture niponne qui se trouvent probablement chez les compétiteurs. The Wonderful 101 est un jeu d'action intense bourré de références télévisuelles et aux jeux vidéo. Le jeu propose une histoire prenante avec une approche difficile et parfois décourageante. On en parle en vidéo.

+L'humour

+L'histoire complètement délirante

+Les temps de chargements minimes

+L'un des meilleurs jeu vidéo d'action

+En français, et ce même en Amérique du Nord (ce qui n'était pas le cas de la version WiiU)

-Un remaster qui fait le strict minimum

-Difficile d'approche (le système de combat est difficile à comprendre/maîtriser malgré sa simplicité)

-Certain passages décourageants et la petite voix qui te dit à chaque fin de niveau: Tu peux faire mieux...