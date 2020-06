DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

Bonne nouvelle puisqu'il sera possible très prochainement d'éditer des fichiers PDF directement dans le navigateur Chrome de Google.

Anecdote: Le mois dernier c'était le moment du renouvellement du prêt hypothécaire de notre maison. Maison que moi et ma conjointe avons achetée à deux. Période de Covid-19 obligeant, il ne nous était pas possible de rencontrer physiquement notre représentant pour la signature de papiers. Voilà que le type nous propose de simplement remplir et signer un formulaire. Naturellement ce dernier était en PDF. Après plusieurs tentatives d'écriture sur le fichier, nous avons imprimé et photographié les pages remplies pour les retourner en fichiers attachés par courriel. Bref, beaucoup de manœuvres pour rien.

Cette petite histoire toute simple illustre comment le PDF s'est invité dans nos vies et au moment ou on se demande si on devrait acheter la version payante d'Acrobat nous arrive cette nouvelle de l'édition de fichiers PDF gratuitement!

