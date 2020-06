DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

Histoire de récolter de l'information utile à son développement, KartRider: Drift, le jeu de course de kart gratuit, se prépare pour sa deuxième phase test en bêta fermée via le Nexon Launcher, Steam et Xbox One, du 4 au 10 juin. Les joueurs acceptés peuvent pré-télécharger le jeu dès aujourd'hui. Pour vous inscrire, suivez le lien suivant: https://www.nexon.com/

KartRider: Drift fournira aux joueurs une abondance de contenu inédit dans son deuxième tour de test, y compris une multitude de nouvelles améliorations dans le jeu telles qu'une interface utilisateur remaniée, des éléments HUD mis à jour, un rétroviseur contextuel et physique raffinée qui améliore considérablement l'expérience de course. Les joueurs découvriront également un tout nouveau personnage, Diz et de nouvelles pistes.En guise de remerciement aux bêta-testeurs, KartRider: Drift récompensera les joueurs avec des bonus de connexion quotidiens spéciaux, notamment le Turbo Tortoise Kart, le Bunny Buggy Kart, le Simian Scrapper Kart et le Deuce Coupe Kart. Les participants à la bêta recevront également un objet ballon blanc nuage lors du lancement officiel.