Les gros titres...

Alors que le jeu de course F1 2020 est attendu le 10 juillet prochain sur Xbox One, PS4 et PC, Codemasters présente des vidéos une à une des circuits du jeu.

Cette fois c'est la piste de Bakou en Azerbaïdjan qui est en vedette. On nous propose un tour complet à bord de l'Alfa Romeo d'Antonio Giovinazzi. Ajouté au calendrier des courses en 2016, le circuit urbain de Bakou est rapidement devenu un des favoris des amateurs.

En terminant, notez que sera également proposé une autre tranche du Grand Prix virtuel de F1 ce week-end au circuit de Bakou, sur Youtube et Twitch.