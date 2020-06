Les gros titres...

La bande-annonce publiée il y a quelques jours du jeu Project Cars 3 prévu pour sortir cet été, pointe vers un changement de direction important de cette franchise. Le studio SlightlyMad Studios ayant été acquis par Codemasters en 2019, on devait s'attendre à l'influence de Codemasters dans le développement de futurs projets. L'expertise de Codemasters est indéniable en matière de course avec des franchises telles que DiRT, GRID et F1.

Pour revenir à la bande-annonce de Project Cars 3, le jeu semble se rapprocher beaucoup de GRID également produit par Codemasters, un jeu qui pardonne beaucoup plus que les Project CARS 1 et 2. Il faut le dire, ces deux jeux étaient pas mal difficiles en raison de règles de course trop strictes pour la majorité des joueurs. Même si j'aime les sims de course, je déplorais être pénalisé injustement en course après avoir été poussé par un pilote IA qui m'obligeait à mettre deux roues hors piste.

Ce mariage entre Codemasters et SlightlyMad pourrait se résulter par un jeu plus arcade avec une meilleure impression de vitesse et donc potentiellement plus amusant. Également, l'ajout de la personnalisation des voitures au niveau du look, n'est pas habituellement ce que l'on retrouve dans un sim. Il faudra attendre les prochaines vidéos pour en avoir le cœur net, mais disons que le projet semble pointer dans cette direction. Bien hâte d'en savoir plus!