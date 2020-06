Les gros titres...

Déjà disponible sur PC via la plateforme Steam depuis 2016, Stellaris débarque PS4 et Xbox One le 9 juin 2020 avec l'édition Console. Pour l'occasion le jeu de stratégie s'offre une interface utilisateur remaniée pour l'utilisation sur consoles. La même expérience que sur PC mais manette à la main.

A propos de Stellaris: Console Edition :