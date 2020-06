Les gros titres...

Vient d'être officiellement lancé au Canada, la nouvelle gamme de récepteur cinéma-maison AVRX 2020 de DENON. Il s'agit de trois nouveaux récepteurs audio-vidéo supportant toutes les normes embarquées dans les deux prochaine consoles PS5 et Xbox Series X. Ainsi les AVR-X2700H (2020), AVR-X4700H (2020) et AVR-X6700H (2020) supportent tous la 4k à 120Hz et la 8K à 60Hz en plus de la norme eARC et HDMI 2.2.

Si votre téléviseur le permet, vous pourrez jouez en 4K à 120 FPS en passtrough et upscaling, ainsi qu’en Variable Refresh Rate (VRR), Quick Frame Transport (QFT) et Auto Low Latency Mode (ALLM), qui réduit ou élimine les temps de latences et déchirement d’image pour offrir une image plus fluide. Dans les différences sur les trois récepteurs, on note la puissance en watts et le nombre de canaux Dolby Atmos supportés, de 7.2 pour le modèle AVR-X2700H, 9.2 pour le AVR-X4700H et 11.2 pour le AVR-X6700H.