Les gros titres...

The Last of Us Part II n’est pas encore sortie que le directeur créatif Neil Druckmann du studio Naughty Dog laisse entendre que son projet pourrait être The Last of Us Part III, ou bien un nouveau projet. Certes, pour l’instant il risque de se donner plus intensément sur la série qui est branle avec HBO dans lequel il travaille avec le créateur de Chernobyl, Craig Mazin.

“As you start wrapping things up, creatively there are fewer and fewer responsibilities and my mind can’t help but think about the next thing,” creative director Neil Druckmann said. “So yeah, the next thing could be a Part 3, the next thing could be some new IP.”

Il explique la série leur laisse davantage d’options pour focaliser sur les personnages, le drame et l’Aspect tragique de cette série. Peut-être allons-nous en apprendre davantage sur Joel et sa fille avant les péripéties de The Last of Us. Bref, vivement le début de cette série pour avoir encore plus de The Last of Us.

The Last of Us Part II sera disponible exclusivement sur PS4 le 19 juin prochain.