Les gros titres...

Du 11 au 15 juin prochains, vous pourrez vous amuser avec le jeu Rainbow Six Siege et faire partie des 60 millions de joueurs. En fait, Ubisoft vous invite à jouer gratuitement au jeu durant cette période, vous pourrez utiliser l’un des 20 agents d’origines du jeu. Certes, tout au long de ce week-end vous allez cumuler de l’expérience, eh bien, comme vous vous en doutez si vous faites l’achat vous allez conserver votre progression. Si vous possédez le jeu The Division 2 et que vous participez au week-end gratuit, vous allez débloquer la tenue d’agent Thermite pour The Division 2. Bref, voici l’occasion rêvée de pouvoir faire l’essai de ce titre.