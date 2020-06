Les gros titres...

Selon le grand patron de la chaîne de boutiques de jeux et accessoires reliés au jeu vidéo, GameStop/EbGames, il semble que la fermeture temporaire de la société aura été l'occasion pour plusieurs de découvrir ou de redécouvrir le jeu vidéo.

Ainsi, George Sherman précise à Gamesindustry.biz que le groupe a connu une hausse marquée de ventes de consoles de jeux vidéo pendant la pause Covid-19 ce qui est surprenant étant donné la situation actuelle des consoles Xbox One et PS4 qui sont en fin de cycle. Les "hardcore" gamers ont leur console depuis longtemps et se préparent à l'achat de la prochaine l'automne prochain.

Est-ce que ces nouveaux amateurs vont demeurer actifs alors que la société redémarre et que de plus en plus de loisirs sont disponibles? Je ne gagerais pas là-dessus...

Via: https://www.gamesindustry.biz/