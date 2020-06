Les gros titres...

Le prochain titre sur lequel boss l’écrivain Antony Johnston sera révélé cette semaine. Si vous n’e savez pas qui est M. Johnston, eh bien vous devez savoir que c’est lui qui est responsable de l’écriture des jeux Dead Space. Depuis deux ans, il travaille à un nouveau projet qui sera révélé demain lors de la présentation PS5.

As some of you know, I’ve been working on a big videogame for almost 2 years now.

In totally unrelated news, you should all watch the PS5 launch event on Thursday.

— Antony Johnston (@AntonyJohnston) June 9, 2020

Il n’a malheureusement donné aucun détail sur ce titre outre le fait que le personnage de ce jeu aura vivra des moments très difficiles. Certes, il peut s’agir de plusieurs types de jeu et rien n’indique que ce jeu sera un jeu d’horreur, mais bon on a le droit de rêver. Vivement la présentation de demain. Ne ratez pas la présentation PS5 demain vers 16 heures.