Dès le 11 juin, les membres du service Xbox Game Pass vont pouvoir s’amuser avec les jeux No Man Sky, Kingdom Hearts HD 1.5 et 2.5 ReMix. Toutefois, ce n’est pas tout, les titres suivants seront également ajoutés : Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, Thronebreaker, Battlefleet Gothic Armada 2, Battletech et Dungeon of the Endless. Voici donc d’autres titres intéressants qui vont vous permettre de profiter du service Xbox Game Pass.