Après plusieurs rumeurs, on a maintenant la confirmation que Bluepoint Games travaille bel et bien sur le remake de Demon's Souls! Le studio derrière le remake de Shadow of the Colossus proposera une refonte complète du désormais classique jeu vidéo de 2009 développé par From Software. Aucune date de sortie pour l'instant. La première bande-annonce est disponible ci-dessous!