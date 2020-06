Les gros titres...

Lors de la présentation PlayStation’s Future of Gaming Capcom a dévoilé le nouveau titre de la franchise Resident Evil. Il s’agit de Resident Evil Village, le huitième opus de la série. RE Village est présentement en développement chez Capcom et il utilisera le RE Engine. Dans Resident Evil Village, vous allez retrouver les graphismes les plus réalistes et épeurant a ce jour dans la série.

L’histoire se déroulera quelques années après les aventures de Residen Evil 7 Biohazard. Vous allez y incarner un Ethan perturbé qui cherche à découvrir le mystère de cette nouvelle infection qui affecte le village. Comme ce fut le cas dans Re7, le jeu sera à la première personne.

Ce nouveau cauchemar se déroulera sur PS5, Xbox Series X et PC en 2021.