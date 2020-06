Les gros titres...

Si vous n’avez pas encore joué à GTA Online, voici votre chance, Sony et Rockstars vous invitent à jouer gratuitement à GTA Online sur PS4. Il sera aussi offert sur PS5 lors de son lancement. Rocktars et Sony annoncent également que chaque mois, les joueurs PS4 vont recevoir 1 million de dollars GTA, et ce, jusqu’à la sortie de la version PS5 qui sera améliorée et peaufiner à la sauce PS5. Bref, voici un petit quelques choses pour vous aider à patienter jusqu’à l’annonce de GTA 6.