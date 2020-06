Les gros titres...

Les amateurs de la marque PlayStation ont de quoi se réjouir des annonces des jeux à venir sur PS5 ainsi que du dévoilement de la console elle-même. On peut dire que c'est une présentation convaincante style E3 à laquelle nous avons eu droit jeudi le 11 juin par Sony même si des points restent en suspend, dont la date de sortie finale et le prix des deux consoles.

Si lors du lancement de la console Xbox One il y a 7 ans, les gens de Sony avait largement tiré profit des intentions de Microsoft de miser sur les jeux numériques, il semble cette fois que les amateurs sont prêts selon Sony à embarquer dans l'ère du numérique en proposant une console sans lecteur de disque.

La GROSSE console

Physiquement son look ne passe pas inaperçue. On voit toute de suite que la PS5 a été conçu pour se placer principalement à la verticale. Bien qu'il semble qu'il sera possible de l'installer à l'horizontal, on comprend qu'il sera clairement impossible de placer un autre appareil dessus étant donné la forme arrondie. La console sera imposante, la plus grosse à ce jour. Une image montre comment elle se compare aux autres consoles. L'auteur du montage s'est servi de la grosseur de la fente des lecteurs de disque et de la taille d'un port USB pour extrapoler la taille de la console.

Image: Reddit user u/GREBO7

Puissance

Les fiches techniques de la PS5 et de la Xbox Series X sont heureusement connues depuis longtemps. Voici ce qu'il y aura à l'intérieur de la console:

Processeur: 8x Zen 2 Cores à 3,5 GHz

Processeur Graphique: 10,28 TFLOP, 36 UC à 2,23 GHz, architecture RDNA 2

Mémoire vive (RAM): 16 Go GDDR6

Stockage: SSD 825 Go personnalisé

Stockage extensible: emplacement SSD NVMe

Lecteur optique: lecteur Blu-ray 4K

Tableau comparatif des deux prochaines consoles:

La tableau montre que la Xbox Series X sera légèrement plus puissante que la PS5.

Aussi belle que la console puisse être, ce sont les jeux qui nous intéressent et à ce titre, on sait que de beaux projets sont en cours de production pour la PS5. Si Ratchet & Clank Rift Appart et Spider-Man: Miles Morales seront du lancement, il faudra attendre pour les autres comme Project Athia, un jeu d'action par l'équipe derrière Final Fantasy XV et Resident Evil: Village.

Sur les prix des deux consoles, Sony n'a pas donné d'information. Nous voyons circuler beaucoup d'hypothèses de prix mais plusieurs experts s'accordent pour estimer le coût de la console avec lecteur à près de 650$ CAD alors le modèle sans lecteur 550$ CAD. Pour la date de sortie, impossible à prévoir malheureusement mais on peut imaginer que ce serait autour du 13 novembre, date de sortie de la PS3 à l'époque.

Une belle guerre s'annonce entre Microsoft et Sony qui auront tous deux une plateforme extraordinaire entre les mains pour nous faire rêver. On joue aux jeux vidéo pour se divertir et nul doute que cette génération sera fantastique. Bien hâte à cet automne!