Les gros titres...

En 2003, je faisais partis de ceux et celles qui ont joué et apprécié la version originale du jeu tir à la première personne XIII développé à l'époque par Ubisoft. Aussi, j'étais très heureux de savoir que le jeu allait faire l'objet d'un remake en 2020. Mais cette fois c'est Microids et PlayMagic qui prennent en charge la nouvelle vie de XIII dont la sortie est prévue le 10 novembre 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC/Mac.

Si vous ne s'avez rien de XIII, il s'agit d'un jeu de tir avec graphismes très particuliers qui vous place dans la peau de l'agent XIII amnésique qui tente de savoir ce qui lui est arrivé et par conséquent, lever le voile sur un vaste complot.