Le blogue québécois AccroTechno par Game-Focus.com

Si la présentation de Sony du 11 juin dernier n'a pas vraiment parlé de la compatibilité des jeux PS4 vers PS5, Microsoft en profite mieux présenter sa solution Smart Delivery qui s'ajoute à la rétrocompatibilité de jeux Xbox vers Xbox SX qui implique déjà plus de 1000 titres.

Dans un post sur le Xbox Wire a été mieux expliqué les intentions de Microsoft avec le Smart Dlivery qui n'est pas la rétrocompatibilité. En gros, il s'agit d'une gestion intelligente de la bonne version du jeu à utiliser pour la console Xbox que vous utilisez. Si un jeu est compatible avec le Smart Delivery et que vous l'avez joué sur Xbox One, One S ou One X, en migrant à la Xbox Series X, le jeu vous proposera de télécharger gratuitement la nouvelle version du jeu optimisé. Si vous achetez par exemple Cyberpunk 2077 en septembre et que vous avez une partie en cours, vous pourrez continuer votre progression du même endroit sur la Xbox SX à sa sortie grâce au Smart Delivery.

"Si vous achetez la version Xbox One d'un titre pris en charge, nous en livrerons la meilleure version sur votre Xbox One, comme d'habitude. Si vous décidez de passer à la prochaine génération avec Xbox Series X, nous fournirons automatiquement la version Xbox Series X du jeu sans frais supplémentaires lorsqu'elle sera disponible. Vous n'aurez rien à faire pour choisir une version à télécharger. Nous nous occuperons de tout cela. Et ce n'est pas seulement limité aux jeux que vous achetez numériquement; les disques physiques des jeux Xbox peuvent également prendre en charge la livraison intelligente si le développeur ou l'éditeur décide de l'implémenter."

Microsoft confirme que plusieurs des jeux édités par eux-même via Xbox Game Studio vont supporter le Smart Delivery éventuellement.

Voici une première liste de jeux de différents éditeurs qui vont supporter le Smart Delivery. D'autres vont s'ajouter.