La campagne de DiRT 5 dans une vidéo, la sortie confirmée le 9 octobre 2020

Un des gros projets à surveiller cette année chez Codemasters est sans aucun doute le jeu voitures hors-piste DiRT 5. Après quelques bande-annonces depuis les dernières semaine, Codemasters récidive avec une toute nouvelle bande-annonce consacrée à son mode carrière. Avec cinq chapitres, plus de 130 événements à travers neuf types de course et des défis Throwdown.

Par le fait même est confirmé que DIRT 5 sortira le 9 octobre sur la génération actuelle de consoles Xbox et PlayStation et Windows PC (via Steam). Le jeu sortira également plus tard sur les prochaines plateformes Xbox SX et PS5.

Dans le mode Carrière de DIRT 5 Le joueur commence sa carrière en affrontant un terrain établi. La formation comprend la superstar et favorite des fans, Alex ‘AJ’ Janiček et Bruno Durand, un vétéran qui devient rapidement l’antagoniste du jeu. La rivalité entre AJ et Bruno crée l'occasion pour un nouveau pilote en devenir de faire sa marque et de bâtir son héritage dans le sport.