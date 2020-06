HARDCORE MECHA arrive sur Nintendo Switch en octobre

L'éditeur Lightning Games annonce que le jeu HARDCORE MECHA issu du développeur indépendant RocketPunch Games, sera porté sur la console Switch de Nintendo en octobre prochain. Le jeu est disponible depuis janvier dernier sur PlayStation 4. HARDCORE MECHA est un jeu de plateforme 2D qui propose 3 modes de jeu principaux: le mode Campagne, Multijoueur et Survie. Le jeu a été a été financé avec succès via Kickstarter avec plus de 4000 contributeurs s'engager dans le projet en 2016.

Voici la bande-annonce: