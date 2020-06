Insomniac Games confirme, Peter Parker va bien et il reviendra

Il faut le dire, il y a eu tout un buzz autour du dévoilement du prochain jeu de Spider-Man dont le personnage principale ne sera pas cette fois Peter Parker bien Miles Morales. Suivant la bande-annonce de dévoilement nombreux ont été les amateurs à bien réagir de ce changement mais plusieurs se demandaient quand même si c'était la fin de Peter Parker pour Insomniac Games. Non, Peter Parker reviendra puisque le studio estime qu'il y a encore beaucoup d'histoires à raconter à son sujet.

Voici un extrait du commentaire de Brian Horton Directeur créatif du projet Marvel's Spider-Man: Miles Morales:

"créer une nouvelle histoire et une nouvelle expérience tout autour de Miles Morales a été un moment fort de ma carrière. C’est formidable de travailler également avec Bryan Intihar, qui a réalisé le premier jeu, alors qu’il continue d’imaginer de grandes choses pour l’univers Marvel’s Spider-Man. Oh et une dernière chose: vous êtes nombreux à vous demander si Peter Parker est OK? Pas d'inquiétudes, nous avons encore une grande partie de l'hister de Peter à raconter. Mais ce jeu est autour de Miles, une partie important de l'univers Spider-Man, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va se passer."