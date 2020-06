Les gros titres...

Eh oui, CD Projekt Red a annoncé via son compte Twitter que le jeu n’allait pas sortir le 17 septembre prochain, il faudra donc patienter un peu plus longtemps. En fait, la nouvelle date de lancement du très attendu titre sera le 19 novembre.

La raison évoquée est que le studio ne veut pas offrir aux amateurs un titre incomplet. De plus, dans le communiqué on peut lire que même si le studio a complété beaucoup de ‘’gameplay’’ et de ‘’cut-scene’’, il reste encore beaucoup de travail afin d’offrir un jeu digne des attentent des joueurs.

Cependant, on peut, se demander, si ce report n’a rien à voir avec le lancement des nouvelles consoles. Des rumeurs veulent que le lancement des nouvelles consoles se face le 20 novembre, donc si celle-ci s’avère véridique, Cyberpunk 2077 sortirait une journée avant la PS5 et la Xbox Series X, donc juste à temps pour encourager quelques joueurs à faire le changement de console. Bref, seul l’avenir nous le dira.