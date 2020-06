Les gros titres...

C'est en juillet prochain qu'une autre annonce à la nation gaming a été prévue par Microsoft et sa division Xbox en réplique à celle de Sony qui a dévoilé la semaine dernière, pas une mais deux consoles PlayStation 5.

Progressivement, on commence à voir plus clair dans la prochaine guerre de consoles next-gen qui s'annonce musclée. Ainsi, Microsoft dévoilerait elle également, selon les rumeurs, le 2e console Xbox Series (peut-être S) et cette dernière sera entièrement propulsée dans les nuages par le puissant le service xCloud de Microsoft. Cette console sans lecteur Blu-ray ne serait qu'une courroie de transmission pour streamer les jeux du catalogues XCloud à la télé et ce à un prix si bas qu'il pourrait brasser le sapin de Noël assez solidement.

Pour le moment. la date de cette présentation Xbox est inconnue. Restez bien branché pour en savoir plus.