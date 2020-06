Les gros titres...

Si vous aimez les jeux d'action RPG à la sauce Diablo ou Baldur's Gate, alors surveillez celui-ci, Tower of Time qui bientôt disponible sur Switch, PS4 et Xbox One.

Développé par le studio indépendant Digerati, Tower of Time offre une longue aventure tentaculaire de plus de 50 heures comprenant de magnifiques environnements fabriqués à la main, des donjons riches en histoires, un développement de personnage flexible et un système de combat Arrow-Time unique qui permet aux joueurs de faire une pause ou de ralentir le temps, permettant une profondeur tactique sans précédent.

Tower of Time sortira le 23 juin sur PS4, le 25 juin sur Switch et finalement le 26 sur Xbox One.