Le blogue québécois AccroTechno par Game-Focus.com

Les amateurs de la franchise Crash Bandicoot seront heureux d’apprendre qu’un nouveau titre est en développement et il est développé par le studio Toys for Bob. Depuis quelque temps, les rumeurs circulent sur le net, mais cette fois c’est le Taiwan Digital Game Rating Committee qui a échappé l’information. Le jeu s’intitulera Crash Bandicoot 4 : It’s About Time et il est attendu sur PS4 et Xbox One . L’histoire de cette nouvelle aventure se déroule dans les années 90 comme ce fut le cas avec ses prédécesseurs. Voici le synopsis :

“Crash is relaxing and exploring his island in his time, 1998, when he finds a mysterious mask hidden away in a cave, Lani-Loli,” the synopsis reads.

“The mask is one of the Quantum Masks and apparently knows Aku-Aku, Crash’s mask friend! With the Quantum Masks returning and a Quantum Rift appearing near our heroes, they decide to bravely head through to different times and dimensions to stop whoever is responsible.”

Rien n’est encore confirmé de la part d’Activision, qui depuis quelque temps semble avoir débuté le processus afin d’annoncer le retour de Crash. En fait, le studio aurait envoyé à certains créateurs de contenus, un casse-tête, qui une fois terminé représente un masque. Ce masque aurait été vu sur des publicités sur des autobus et aussi dans une vidéo PS4 annonçant quelques jeux qui allaient sortir sur PS4.

Bref, il semblerait que l’annonce de Crash Bandicoot 4 : It’S About Time soit pour bientôt. Pour l’instant, le jeu ne sortirait pas sur PC et Nintendo Switch, mais parions que ça ne devrait tarder.