Apple fera des annonces aujourd'hui lors de sa conférence WWDC

Oubliez la formule habituelle d'un méga rassemblement Apple avec une foule hystérique cette année en raison de la pandémie pour la WWDC, la conférence annuelle des développeurs d'Apple. Il s'agit cette fois d'une présentation virtuelle dans laquelle seront dévoilés plusieurs éléments clés de la stratégie d'Apple des prochains mois.

Dans les rumeurs, on pense que le système d'exploitation mobile iOS rendu à 14 sera séparé en deux versions pour couvrir de manière un peu différente les appareils iPhone et iPad. Visuellement, on pense que l'accueil "home" sera reliftée et que le système sera beaucoup plus multi-tâches. Toujours dans les rumeurs concernant les annonces potentielles d'Apple aujourd'hui, on note un nouvel ordinateur iMac et peut-être même un nouvel Apple TV.

La conférence sera diffusée aujourd'hui à 13 h (heure de Montréal) via le site Web officiel: https://www.apple.com/