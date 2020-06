Le blogue québécois AccroTechno par Game-Focus.com

Microsoft qui a tout essayé pour rivaliser avec YouTube et Twitch baisse finalement les bras et annonce la mort le 22 juillet de Mixer. Il faut le dire, Microsoft a poussé très fort voir trop fort au goût de certains pour faire de Mixer la plateforme de choix des streamers de jeux vidéo mais à la fin, ce service ne sera parvenu à rien. D'ailleurs, le fait qu'il était le seul proposé dans le menu de la Xbox One pour streamer ses parties n'avait pas satisfaits de nombreux amateurs qui auraient souhaité faire croître l'audience qu'ils avaient déjà ailleurs. Les joueurs sur Xbox pourront donc prochainement choisir le service qu'ils veulent pour présenter leur vidéo de jeu.