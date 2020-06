Les gros titres...

Histoire de s'assurer que les ventes de jeux sur consoles actuelles ne s’arrêtent pas en raison de l'arrivée prochaine du duo PlayStation 5 et Xbox Series X, les compagnies annoncent de plus en plus la migration gratuite des versions PS4 et Xbox One vers les prochaines consoles.

C'est le cas de SQUARE ENIX qui confirme aujourd'hui qu'en achetant le jeu Marvel’s Avengers dans sa version PS4 et Xbox One, la migration gratuite vers les PlayStation 5 et Xbox Series X sera proposée lorsque les consoles seront lancées. Même chose pour les parties sauvegardées sur PS4 et Xbox one qui seront transférées vers la prochaine génération mais ce n'est pas tout puisque SQUARE ENIX confirme que les joueurs sur PS5 pourront également jouer avec les joueurs PS4 et les joueurs Xbox One pourront jouer avec les joueurs Xbox SX.

Marvel’s Avengers sortira simultanément sur PlayStation 4, Xbox One, Stadia et PC le 4 septembre 2020.