Les gros titres...

Date de sortie : Septembre 2018 PC, 22 juin 2020 Xbox One & PS4

Moteur : Unreal Engine 4

Développeur : Kunos Simulazioni

Modes : Solo, Multijoueur

Plateformes : PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows

Joué sur Xbox One X et volant Thrusmaster TMX

Qu'est ce qui fait un bon jeu? C'est une question très difficile à répondre même pour moi qui effectue des tests de jeux vidéo depuis plus de 15 ans. Pourtant quand j'ai entre les mains un bon jeu, je le sais immédiatement, il faut juste l'expliquer en mots. Ce qui m'attire encore dans l’industrie du jeu sont les jeux de course. Bien sûr je joue à des FPS, jeux d'aventure, combats et autres mais ma passion à moi ce sont les jeux de course et quand j'ai la chance de tester un nouveau, je me porte toujours volontaire.

Assetto Corsa Competizione avait piqué ma curiosité depuis le début du projet sur PC il a 2 ans déjà. D'un jeu que je trouvais un peu fade et vide nous dans sa première version avons droit à un produit beaucoup plus complet et surtout plus intéressant. J'ai adoré ce jeu de course parce qu'il est habilement conçu pour nous permettre vivre la course de manière très réaliste. L'intelligence des pilotes I.A. sur la piste est la meilleure que j'ai pu rencontrer dans ma carrière ce qui me fait dire que chez Kunos Simulazioni on ne prend pas le joueur pour un naïf, bien au contraire. Je vous invite donc à me suivre alors que je vous parle de ce que j'ai aimé d'Assetto Corsa Competizione sur Xbox One.

Très respectueux de la GT World Challenge

Voitures superbes à l'extérieur comme à l'intérieur

Une belle balance qui rend ce simulateur accessible à presque tous

Météo dynamique, cycle jour et nuit

La I.A. en piste qui est incroyable

Les pistes fidèles (scannées au laser)

Une quantité incroyable d'ajustements possibles

Fantastique avec un volant