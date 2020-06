Les gros titres...

CD Projekt Red a dévoilé aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour son le très attendu Cyberpunk 2077. Dans cette dernière vous pourrez avoir un aperçu du monde, de l’histoire et de l’action qui vous attend dans ce titre. Elle vous donnera également un avant-goût de Night City et des débuts de mercenaire de V. Bref, voici sans plus attendre cette vidéo intitulée The Gig. Cyberpunk 2077 sera disponible à compter du 19 novembre sur PC, PS4 et Xbox One. Il sera également jouable sur PS5 et Xbox One Series X.