Les gros titres...

Vous êtes un amateur de chasse virtuel? Eh bien, voici la bande-annonce de lancement du jeu Hunting Simulator 2. Cette nouvelle mouture vous pourrez certes admirer les graphismes améliorés, mais vous pourrez également chasser en compagnie de votre chien. Au menu de cette chasse : plusieurs espèces animales (33), des environnements vastes et aussi 160 armes certifiées. Bref, voici le titre parfait pour vous donner l’expérience de chasse, mais sans risque. La version nord-américaine du jeu sera disponible à compter du 30 juin prochain sur PS4 et Xbox One. Une version PC est attendue le 16 juillet.